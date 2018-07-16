بوتين: العلاقات الأمريكية-الروسية يجب ألا تكون رهينة لتحقيق مولر

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أن العلاقات الروسية الأميركية يجب أن لا تكون “رهينة” التحقيق الذي يجريه المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر والمتعلق بحصول تدخّل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.

وقال بوتين لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية “من الواضح جدا بالنسبة إليّ أن الأمر يتعلق فقط بصراع سياسي داخلي في الولايات المتحدة”.

وذكر بوتين في المقابلة التلفزيونية التي بثت الإثنين أنه أبلغ نظيره الأمريكي باستعداد بلاده لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية (ستارت) التي ينقضي أجلها عام 2021.

وقال بوتين في أعقاب قمة جمعته بترامب في هلسنكي “أكدت للرئيس ترامب استعداد روسيا لتمديد هذه المعاهدة وإطالة أمدها لكن علينا الاتفاق على التفاصيل أولًا، لأن لدينا بعض الأسئلة لشركائنا الأمريكيين”.

وأضاف “نعتقد أنهم ليسوا ملتزمين تمام الالتزام بالمعاهدة، لكن الخبراء هم الذين يحددون ذلك”.