الخارجية الإيرانية: ترامب سيتصل في يوم من الأيام ويدعو إيران لإجراء محادثات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الإثنين، إنه من المرجح أن يتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم من الأيام ويدعو إيران إلى إجراء محادثات، نافيًا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إرسال طهران رسالة إلى ترامب عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال قاسمي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية، “ليست لدينا أي رسالة لنقلها إلى ترامب من خلال السيد بوتين وكل ما يقال في الأخبار لا يخرج عن إطار التوقعات فقط .. لم نتحدث مع الروس عن لقاء ترامب وبوتين”.

وأضاف قاسمي إن “العديد من المبعوثين الخاصين نقلوا رسالة الرئيس روحاني إلى مختلف الدول من بينها روسيا”، مشيرًا إلى أنه “لن يتم نشر محتوى المحادثات التي أجراها مبعوث المرشد علي خامنئي في روسيا”.

وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الإثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي لقاء قمة.

وتوقع دونالد ترامب، الخميس الماضي تصعيدًا بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن “إيران تشعر بقدر كبير من الألم، مؤكدًا أن “إيران ستتواصل معه يومًا ما وتقدم عرضًا لتهدئة المخاوف الأمنية الأمريكية”.