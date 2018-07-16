ترامب يقول بعد قمة هلسنكي إن ثقته كبيرة في المخابرات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين على تويتر “لدي ثقة كبيرة في رجال مخابراتي”، وذلك في مواجهة سيل من الانتقادات بسبب تصريحاته في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتعرض ترامب لانتقادات حادة من المشرعين الأمريكيين بسبب تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مع بوتين شكك خلالها في استنتاجات أجهزة المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.

وقال ترامب على تويتر “كما قلت اليوم ومرات كثيرة من قبل، لدي ثقة كبيرة في رجال مخابراتي”.

وأضاف “ومع ذلك، أُدرك أيضًا أنه لبناء مستقبل أكثر إشراقًا، لا يمكننا التركيز فقط على الماضي- باعتبارنا أكبر قوتين نوويتين في العالم، يجب أن نتوافق”.