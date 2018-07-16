اعتقال روسية في واشنطن بتهمة التجسس

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الإثنين، إنه جرى اعتقال امرأة روسية تعيش في واشنطن، وتبلغ من العمر 29 عامًا، وتوجيه الاتهام لها بالتآمر للعمل، كعميل للحكومة الروسية، بينما كانت تسعى إلى إقامة علاقات مع مواطنين أمريكيين واختراق جماعات سياسية.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ “ماريا بوتينا عملت بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الروسية، يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية”.

وأضافت أنّ “بوتينا اُعتقلت أمس الأحد، وصدر أمر باحتجازها لحين تحديد جلسة إجرائية يوم الأربعاء”.