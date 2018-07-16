بعد قمة هلسنكي.. المخابرات الأمريكية تدافع عن نتائجها بشأن التدخل الروسي

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية اليوم الإثنين، إن المخابرات الأمريكية كانت واضحة بشأن التهديد الذي يمثله التدخل السياسي الروسي، وإنها ستستمر في “تقديم تقييمات مخابراتية واضحة وموضوعية”.

وأضاف مدير المخابرات دان كوتس في بيان “كنا واضحين في تقييمنا بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، وبشأن جهودهم المتواصلة والواسعة لتقويض ديمقراطيتنا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، إنه لا يرى ما يدعوه إلى تصديق أجهزة المخابرات الأمريكية، بدلًا من الثقة في زعيم الكرملين بشأن مسألة ما إذا كانت روسيا تدخلت لمساعدته في الفوز بانتخابات عام 2016.