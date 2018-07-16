ماي: مواصلة مكافحة روسيا ضرورة طالما أصرت على إضعاف الغرب

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن هناك ضرورة لمواصلة مكافحة روسيا، طالما أصرت الأخيرة على بذل الجهود لإضعاف مصالح وقيم الغرب.

جاء ذلك في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، الإثنين، تطرقت خلالها لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وأشارت إلى أن روسيا عمدت خلال السنوات الأخيرة على زيادة مبيعات الأسلحة إلى إيران والتستر على استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية وتدبير هجمات إلكترونية.

وذكَّرت ماي بقمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” التي انعقدت الأسبوع الماضي في بروكسل، مشيرة إلى أن القمة تطرقت لروسيا والتهديدات التي يشكلها هذا البلد.

ولفتت إلى أن محاولة روسيا تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس/ آذار الماضي بمدينة سولزبيري شمالي إنجلترا، تجسد “استهتار هذا البلد بالأعراف والتشريعات العالمية”، ونموذجًا للسلوك غير الجيد لتقويض الديمقراطية الغربية ومصالح الغرب.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، تعرض سكريبال وابنته لمحاولة تسميم في بريطانيا، واتهمت لندن موسكو بمحاولة قتلهما باستخدام “غاز الأعصاب”، وهو ما نفته موسكو.

واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين، فيما اتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.