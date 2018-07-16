انتقادات أمريكية حادة لقمة ترامب وبوتين في هلسنكي

أثارت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي، اليوم الإثنين، ردود فعل معارضة تخللتها انتقادات حادة من بعض المسؤولين السياسيين البارزين في الولايات المتحدة.

ووصف السناتور الجمهوري جون مكين، اليوم الإثنين، اجتماع ترامب مع بوتين بأنه “خطأ مأساوي” وتراجع جديد للولايات المتحدة، متهمًا ترامب بالتقاعس عن الدفاع عن بلاده.

وقال مكين: “لم يتقاعس الرئيس ترامب فحسب عن قول الحقيقة عن خصم، ولكن رئيسنا الذي يتحدث باسم أمريكا للعالم تقاعس عن الدفاع عن كل ما يجعلنا ما نحن عليه، جمهورية شعب حر كرس نفسه لقضية الحرية في الداخل والخارج، من الواضح أن قمة هلسنكي كانت خطأ مأساويًا”.

واعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي أي إيه” جون برينان، أن الرئيس دونالد ترامب أصبح “في جيب بوتين بشكل كامل”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” عقب انتهاء القمة التي جمعت ترامب ببوتين، اليوم الإثنين، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال برينان: إن “إجابات ترامب خلال المؤتمر الصحفي تفوق الجرائم العظمى والجنح ونوع من الخيانة”، مضيفًا أن “تعليقات ترامب لم تكن شريرة فقط، بل هو في جيب بوتين بشكل كامل”.

وتساءل برينان عن دور الحزب الجمهوري فيما يحدث حاليًا، قائلًا: “إلى الجمهوريين الوطنيين، أين أنتم؟”.

بدوره، اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر ترامب بالإدلاء بتصريحات “غير مسؤولة، خطيرة وضعيفة” أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح شومر في “تويتر” بعد المؤتمر الصحافي المشترك للرئيسين في هلسنكي بأن “مسألة وحيدة لا تحمد عقباها تطرح الآن على البيت الأبيض: ما الذي يدفع ترامب لتغليب مصالح روسيا على مصالح الولايات المتحدة”.

واتهم ترامب من قبل خصومه في الداخل الأمريكي مرارًا بالظهور بموقف ضعيف أمام روسيا وزعيمها بوتين، ووجه له آخرون تهمًا بالعمل لصالح روسيا.

من جهته، قال بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن روسيا اليوم الإثنين: إنه “لا شك” في أن موسكو تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وإن على ترامب “أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا”.

وقال رايان في بيان: “ليس هناك تكافؤ أخلاقي بين الولايات المتحدة وروسيا التي ما زالت معادية لقيمنا وأفكارنا الأساسية. يجب أن تركز الولايات المتحدة على محاسبة روسيا ووضع نهاية لهجماتها الوضيعة على الديمقراطية”.

من جانبه، قال بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن تصريحات ترامب جعلت الولايات المتحدة تبدو كما لو كانت “لقمة سائغة”.

وأضاف في تصريحات لمحطة “سي.إن.إن” التلفزيونية: “عندما أتيحت له الفرصة للدفاع عن أجهزة مخابراتنا التي تعمل لصالحه، أصابتني خيبة الأمل والحزن بالمقارنة التي عقدها بينها وبين ما يقوله بوتين”، وذلك في إشارة إلى استنتاجات المخابرات بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016، ونفي بوتين الذي قبله الرئيس الجمهوري ترامب على ما يبدو.

وقال كوركر: “تصريحات الرئيس جعلتنا نبدو كدولة أشبه بلقمة سائغة”.

في ذات الإطار، قالت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبتز نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي في تغريدة عبر “تويتر”: “أسأل نفسي كل يوم ماذا يمسك الروس على دونالد ترامب شخصيًا أو ماديًا أو سياسيًا”.

وتابعت: “الإجابة عن هذا السؤال تفسر سلوك ترامب ورفضه التصدي لبوتين”، دون مزيد من التوضيح.