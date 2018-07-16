ترامب يشدد على أمن إسرائيل خلال محادثاته مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان معًا لضمان أمن إسرائيل.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين: “تحدث كلانا مع بيبي(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) وهما يريدان القيام بأمور معينة مع سوريا تتعلق بسلامة إسرائيل”.

وقال: “روسيا والولايات المتحدة ستعملان بشكل مشترك” في هذا الصدد.

وأضاف ترامب: ” توفير الأمن لإسرائيل شيء يود بوتين وأنا أن نراه بشكل كبير جدًا”، مستدركًا: إنه والرئيس الروسي يريدان أيضًا مساعدة الشعب السوري على أساس إنساني.

وقال بوتين: إن ترامب قضى وقتًا طويلًا يتحدث عن إسرائيل خلال محادثاتهما، مضيفًا أن الظروف متوافرة لقيام تعاون فعال بشأن سوريا.

وأضاف: “جيشانا(الأمريكي والروسي) متوافقان بشكل أفضل من زعمائنا السياسيين منذ سنوات. ونتوافق أيضًا في سوريا”.

وذكر ترامب أيضًا أنه شدد على أهمية الضغط على إيران وهي من حلفاء روسيا، في حين قال بوتين إنه يدرك معارضة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران والذي تؤيده روسيا.