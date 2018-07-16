بسبب لافتة.. إخراج صحفي بالقوة من قاعة مؤتمر ترامب وبوتين (فيديو وصور)

أخرج أفراد من جهاز الأمن الناشط السياسي والكاتب الأمريكي سام حسيني، اليوم الإثنين، بالقوة، من القاعة التي شهدت لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في إطار قمة هلسنكي؛ بسبب لافتة حملها بين يديه.

وظهر حسيني في المشهد، قبيل وصول الرئيسين، حاملًا لافتة كتب عليها “معاهدة حظر الأسلحة النووية”، محاولًا لفت الانتباه إليه لطرح سؤال على الرئيسين حول الموضوع، حسبما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل.

وتدخل بعض أفراد الخدمة السرية على الفور وأحاطوا بحسيني وأزالوا اللافتة، قبل أن يعاملوه بقسوة ويقتادونه إلى خارج القاعة، وسط حالة من الهرج والمرج، في حين حاول الأخير أن يوضح لهم أنه يمارس عمله معربًا عن صدمته من الكيفية التي يتم التعامل بها معه.

يشار إلى أن سام حسيني هو كاتب وناشط سياسي، ومدير الاتصالات في “معهد الدقة العامة”، وهي مجموعة غير ربحية مقرها العاصمة الأمريكية، تروج للخبراء التقدميين كمصادر بديلة لمراسلي وسائل الإعلام، وعمل سابقًا في اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز وفي مجموعة مراقبة وسائل الإعلام.