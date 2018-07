بسبب لافتة.. إخراج صحفي بالقوة من قاعة مؤتمر ترامب وبوتين (فيديو وصور)

أخرج أفراد من جهاز الأمن الناشط السياسي والكاتب الأمريكي سام حسيني، اليوم الإثنين، بالقوة، من القاعة التي شهدت لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في إطار قمة هلسنكي؛ بسبب لافتة حملها بين يديه.

وظهر حسيني في المشهد، قبيل وصول الرئيسين، حاملًا لافتة كتب عليها “معاهدة حظر الأسلحة النووية”، محاولًا لفت الانتباه إليه لطرح سؤال على الرئيسين حول الموضوع، حسبما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل.

#BREAKINGNEWS

Sam Husseini, comms Director from The Nation escorted out by security #HelsinkiSummit2018 #TrumpPutinSummit @realDonaldTrump pic.twitter.com/kMr3XaCR3v

— TruNews™ (@TruNews) July 16, 2018