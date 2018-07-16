ترامب من قمة هلسنكي: تجاوزنا مرحلة حرجة في العلاقات مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه أجرى محادثات مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أسفرت عن تجاوز مرحلة حرجة في العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب “اتخذنا الخطوات الأولى صوب مستقبل أكثر إشراقًا، يقوم على التعاون والسلام، رفض الحوار لن يحقق أي شيء”.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الفنلندية هلسنكي، “إذا أردنا أن نحل الكثير من المشكلات التي تواجه عالمنا، فسوف يتعين علينا إيجاد سبل للتعاون”.

وأشار ترامب إلى أنه بحث مجموعة كبيرة من القضايا الحساسة للبلدين، ومنها الحرب في سوريا وقضية إيران والإرهاب العالمي والحد من الأسلحة النووية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تناول أيضًا في محادثاته قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.