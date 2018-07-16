خامنئي: أراضي مكة والمدينة المقدسة ملك لكل المسلمين

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الإثنين، إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي دعا إلى فتح تحقيق جديد في أحداث عام 2015 التي قتل فيها مئات الأشخاص في تدافع للحجاج، وهي حادثة تسعى طهران لاستغلالها سياسيًا؛ للإساءة إلى السعودية التي تخصص موارد ضخمة لإدارة مواسم الحج بحرفية مشهودة.

وقال خامنئي في كلمة لمنظمي بعثات الحج الإيرانية: “يتعين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تضم إيرانيين…. ويتعين على السلطات الإيرانية المعنية حشد جميع الموارد القانونية لمتابعة المأساة”.

وزعم خامنئي أن “أراضي مكة والمدينة المقدسة ملك لكل المسلمين… وليست ملكًا لحكام السعودية”.

وقاطعت إيران الحج في عام 2016 ثم عادت، وشارك نحو 90 ألف إيراني في الحج العام الماضي.

وتظهر هذه التصريحات والقرارات تخبط القادة في طهران تجاه السعودية، ومحاولاتهم لتسييس الحج؛ للنيل من السعودية التي تقف في وجه المد الإيراني بالمنطقة، بحسب محللين.