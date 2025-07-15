ترامب: على أوكرانيا تفادي ضرب موسكو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، بعدما أفاد تقرير إعلامي بأنه حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرب العاصمة الروسية.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ترامب طرح مع زيلينسكي إمكان شن هجوم مضاد محتمل، وسأل نظيره الأوكراني إن كانت بلاده قادرة على استهداف موسكو إذا زودتها واشنطن أسلحة بعيدة المدى.

أخبار ذات علاقة صحيفة: ترامب شجع زيلينسكي على تكثيف ضرب العمق الروسي

ولكن ردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترامب "عليه عدم القيام بذلك".

وجاء ذلك بعد أن أعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا أمس الاثنين، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام، وهو تحول كبير في السياسة ناجم عن الإحباط من هجمات موسكو المستمرة على أوكرانيا.



