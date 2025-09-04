الرئيس الصيني يجري محادثات مع زعيم كوريا الشمالية في بكين

قال تلفزيون الصين المركزي، إن الرئيس شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التقيا، اليوم الخميس، في بكين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون للصحفيين، في إفادة صحفية في وقت سابق من اليوم، أن من المقرر أن يتناول الاجتماع العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن "له أهمية كبيرة".

وقال قوه: "الصين مستعدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والارتقاء بمستوى التعاون مع كوريا الشمالية وزيادة تبادل الخبرات في مجال الحوكمة ودعم القضايا الاشتراكية ذات الصلة وعلاقات التعاون الودية التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية"، بحسب "رويترز".

تأتي هذه المحادثات عقب العرض العسكري الذي أُقيم في بكين، أمس الأربعاء، والذي حضره زعيم كوريا الشمالية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد شوهد كلاهما وهما يسيران ويتحدثان مع الرئيس الصيني خلال هذه الفعالية الكبرى.

والتقى زعيم كوريا الشمالية أيضا بنظيره الروسي، أمس الأربعاء، وتعهد بتقديم "الدعم الكامل" للجيش الروسي باعتباره "واجبا أخويا".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2006؛ بسبب تطويرها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وكانت زيارة كيم السابقة إلى الصين في يناير كانون الثاني 2019.