خبراء لـ "إرم نيوز": طهران ستحقق مكاسب سياسية واقتصادية بعد انضمامها إلى "شنغهاي"‎

تسعى إيران بعد انضمامها رسميًّا إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ترفع من خلالها قدراتها الاقتصادية وتكسر العزلة التي تواجهها بفعل العقوبات الدولية.

وأكد خبراء لـ "إرم نيوز"، أن إيران تحاول أن تجني مكاسب من انضمامها إلى المنظمة في أكثر من مجال، وأن توجه رسائل إلى دول المنطقة والعالم.

مكاسب متوقعة

وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية الإيرني محمد حسين أنصاري لـ "إرم نيوز"، إن "انضمام إيران للمنظمة سيساعدها على تجاوز وتحييد العقوبات الدولية المفروضة عليها والقيام بمبادلات تجارية بالعملات المحلية مع الدول الأعضاء".

ورأى أنصاري، أن انضمام إيران سيعطي المنظمة قوة إضافية من خلال ممر "شمال جنوب" قد يؤدي إلى وصول دول آسيا الوسطى وروسيا وأوزبكستان وقزاخستان إلى بحر قزوين والخليج وبحر عمان".

وقال "وقتئذ لن تكون هناك حاجة إلى تجاوز كل البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لبلدان شرق آسيا لنقل بضائعها".

وتوقع أنصاري أن يصب انضمام إيران إلى المنظمة في صالحها اقصاديًّا وسياسيًّا، خصوصًا في ملف تحييد العقوبات وتحسين وضع طهران في المفاوضات النووية.

من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون السياسية الإيرانية صالح قزويني في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن أهم المكاسب التي ستجنيها إيران بعد انضمامها إلى منظمة شنغهاي ستكون على الصعيد السياسي بكسر العزلة المفروضة عليها من خلال تحقيق تقارب مع دول المنظمة يفشل جميع المخططات الرامية لعزل طهران.

من الغرب إلى الشرق

وقال الخبير الاقتصادي الإيراني، محمد حسين أنصاري، إن اقتصاد العالم يتجه من الغرب إلى الشرق حاليًّا حيث تشهد دول مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان معدلات نمو تفوق دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، وحتى فترة وباء كورونا.

بدوره، قال الخبير في الشؤون السياسية الإيرانية صالح قزويني، إن "تعاون مع دول المنظمة سيمنحها قوة كبيرة تجعلها في غنى عن الاتفاق النووي والغرب".