خبراء لـ "إرم نيوز": طهران ستحقق مكاسب سياسية واقتصادية بعد انضمامها إلى "شنغهاي"
تسعى إيران بعد انضمامها رسميًّا إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ترفع من خلالها قدراتها الاقتصادية وتكسر العزلة التي تواجهها بفعل العقوبات الدولية.
وأكد خبراء لـ "إرم نيوز"، أن إيران تحاول أن تجني مكاسب من انضمامها إلى المنظمة في أكثر من مجال، وأن توجه رسائل إلى دول المنطقة والعالم.
مكاسب متوقعة
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية الإيرني محمد حسين أنصاري لـ "إرم نيوز"، إن "انضمام إيران للمنظمة سيساعدها على تجاوز وتحييد العقوبات الدولية المفروضة عليها والقيام بمبادلات تجارية بالعملات المحلية مع الدول الأعضاء".
ورأى أنصاري، أن انضمام إيران سيعطي المنظمة قوة إضافية من خلال ممر "شمال جنوب" قد يؤدي إلى وصول دول آسيا الوسطى وروسيا وأوزبكستان وقزاخستان إلى بحر قزوين والخليج وبحر عمان".
وقال "وقتئذ لن تكون هناك حاجة إلى تجاوز كل البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لبلدان شرق آسيا لنقل بضائعها".
وتوقع أنصاري أن يصب انضمام إيران إلى المنظمة في صالحها اقصاديًّا وسياسيًّا، خصوصًا في ملف تحييد العقوبات وتحسين وضع طهران في المفاوضات النووية.
من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون السياسية الإيرانية صالح قزويني في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن أهم المكاسب التي ستجنيها إيران بعد انضمامها إلى منظمة شنغهاي ستكون على الصعيد السياسي بكسر العزلة المفروضة عليها من خلال تحقيق تقارب مع دول المنظمة يفشل جميع المخططات الرامية لعزل طهران.
من الغرب إلى الشرق
وقال الخبير الاقتصادي الإيراني، محمد حسين أنصاري، إن اقتصاد العالم يتجه من الغرب إلى الشرق حاليًّا حيث تشهد دول مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان معدلات نمو تفوق دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، وحتى فترة وباء كورونا.
بدوره، قال الخبير في الشؤون السياسية الإيرانية صالح قزويني، إن "تعاون مع دول المنظمة سيمنحها قوة كبيرة تجعلها في غنى عن الاتفاق النووي والغرب".
وأضاف قزويني، أن الغرب يتصوَّر أن إيران ستبقى مكتوفة الأيدي بعد فرض العقوبات عليها، ولن تستطيع حل مشاكلها، وهذا خطأ اقتصادي وسياسي كبير من قبل الغرب".
ويرى قزويني، أن الانضمام إلى منظمة شانغهاي سيزيل عقبة كبيرة من أمام إيران لكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها.
وتوقع أن تحقق طهران مكاسب اقتصادية كبيرة إذا نجحت في جعل نفسها ممرًّا بين الشمال الجنوب.
عقبة كبيرة
واعتبر قزويني، أن ما تحدث به الرئيس الصيني بشأن التبادل بالعملات المحلية بين دول المنظمة سيشكل عقبة كبيرة أمام إيران تحد من مكاسبها الاقتصادية المتوقعة.
وأوضح قزويني، أن "عدم امتلاك إيران لعلاقات تبادل بالعملات المحلية والبنكية بينها وبين أعضاء منظمة شنغهاي أو حتى دول العالم سيشكل عقبة كبيرة أمامها".
واختتمت يوم أمس الثلاثاء أعمال قمة شنغهاي التي انعقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بتبني وثيقة مشتركة أطلق عليها "إعلان نيودلهي" وأكد زعماء المنظمة أنهم سيسعون لبناء نظام عالمي اقتصادي وسياسي، يراعي مصالح الجميع ولا يعتمد على القطب الواحد.
منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في شانغهاي، على يد قادة ست دول آسيوية، هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، لتنضم إليها دول أخرى لاحقًا .