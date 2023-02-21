بايدن: أوكرانيا لن تكون "انتصارًا" لروسيا.. وبوتين "اصطدم" بالإرادة الحديدية لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن أوكرانيا "لن تكون انتصارًا" لروسيا أبدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اصطدم" بالإرادة الحديدية للولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد بايدن متوجّهًا إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو، أن "ديكتاتورًا عازمًا على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدًا من إخضاع شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبدًا إرادة الأحرار، وأوكرانيا لن تكون أبدًا انتصارًا لروسيا".