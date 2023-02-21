بايدن: أوكرانيا لن تكون "انتصارًا" لروسيا.. وبوتين "اصطدم" بالإرادة الحديدية لأمريكا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن أوكرانيا "لن تكون انتصارًا" لروسيا أبدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اصطدم" بالإرادة الحديدية للولايات المتحدة ودول أخرى.
وأكد بايدن متوجّهًا إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو، أن "ديكتاتورًا عازمًا على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدًا من إخضاع شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبدًا إرادة الأحرار، وأوكرانيا لن تكون أبدًا انتصارًا لروسيا".
وأضاف الرئيس الأمريكي غداة زيارته غير المعلنة إلى العاصمة الأوكرانية، أن "كييف قوية.. كييف أبية وشامخة، والأهم كييف حرة". وردّ بايدن على الخطاب المناهض للغرب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن "الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال بوتين، اليوم".
وتابع يقول إن "ملايين المواطنين الروس جُلَّ ما يريدون هو العيش بسلام مع جيرانهم، إنهم ليسوا العدو".
وأكد بايدن دعم الغرب المتواصل لأوكرانيا، وأوضح أن "بوتين ظن أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديمقراطيات ضعفاء، لكنّه اصطدم بالإرادة الحديدية للولايات المتحدة، ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف".
وأردف الرئيس الأمريكي: "ليكن ذلك واضحًا، دعمنا لأوكرانيا لن يَضعَفَ، وحلف شمال الأطلسي لن ينقسم، ولن يتعب".
وزيارة بايدن الرسمية إلى بولندا هي الثانية له في غضون 12 شهرًا، ويلتقي، الأربعاء، في وارسو قادة 9 دول تقع على جناح الناتو الشرقي.