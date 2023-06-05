الأمم المتحدة "قلقة" من اعتقال متظاهرين في هونغ كونغ

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنها "قلقة" من اعتقالات قامت بها السلطات في هونغ كونغ بالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لقمع مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين، بينما قالت الصين إن هونغ كونغ تتحول من "الفوضى" للرخاء.

وقالت شرطة هونغ كونغ، إنها اعتقلت 23 شخصًا الأحد؛ بسبب ما قالت إنه "تكدير السلم العام" وألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا "لاعتراضها سبيل ضباط شرطة" خلال إحياء ذكرى قمع عنيف من السلطات في بكين لمطالبين بالديمقراطية العام 1989.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تويتر إلى الإفراج عن أي معتقل "لممارسته حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي".