الأمم المتحدة "قلقة" من اعتقال متظاهرين في هونغ كونغ
قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنها "قلقة" من اعتقالات قامت بها السلطات في هونغ كونغ بالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لقمع مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين، بينما قالت الصين إن هونغ كونغ تتحول من "الفوضى" للرخاء.
وقالت شرطة هونغ كونغ، إنها اعتقلت 23 شخصًا الأحد؛ بسبب ما قالت إنه "تكدير السلم العام" وألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا "لاعتراضها سبيل ضباط شرطة" خلال إحياء ذكرى قمع عنيف من السلطات في بكين لمطالبين بالديمقراطية العام 1989.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تويتر إلى الإفراج عن أي معتقل "لممارسته حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي".
وذكرت محطة راديو وتلفزيون هونغ كونغ العامة (آر.تي.إتش.كيه) أن السلطات أفرجت فيما بعد عن 23 شخصًا اعتقلوا الأحد.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تدعم بقوة جهود سلطات هونغ كونغ للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وذكر وانغ في مؤتمر صحفي روتيني اليوم الإثنين، أن حكومة الصين "توصلت منذ فترة طويلة إلى خاتمة واضحة فيما يتعلق بمسألة الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في أواخر الثمانينيات.. وأريد التأكيد على أن أي محاولة لاستخدام ذلك كذريعة لتشويه سمعة الصين والتدخل في شؤونها الداخلية لن تنجح".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها "اليوم هونغ كونغ تتحول من الفوضى إلى الاستقرار والرخاء وهي على المسار الصحيح المتمثل في صين واحدة ونظامين".
وقال متحدث باسم الوزارة، إن على "القوى الخارجية" ومنها الولايات المتحدة احترام القانون الدولي، ووقف "التلاعب السياسي عديم الجدوى" المتعلق بهونغ كونغ بغرض تحجيم الصين.