ماليزيا تعلن الحصول على تطمينات من بكين بشأن نزاع بحر الصين الجنوبي

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الصين قدمت تطمينات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا حول مزاعم السيادة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وتتجنب الأفعال التي تهدد بالتصعيد.

وذكر أنور، خلال حديث مع سي.إن.إن في مقابلة بُثت اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قدم له تطمينات بعد أن أصدرت بكين خريطة (خط القطاعات العشرة) الشهر الماضي، ومن خلالها بدا أن الصين توسع مطالبها بالسيادة في المياه المتنازع عليها.