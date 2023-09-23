ماليزيا تعلن الحصول على تطمينات من بكين بشأن نزاع بحر الصين الجنوبي
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الصين قدمت تطمينات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا حول مزاعم السيادة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وتتجنب الأفعال التي تهدد بالتصعيد.
وذكر أنور، خلال حديث مع سي.إن.إن في مقابلة بُثت اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قدم له تطمينات بعد أن أصدرت بكين خريطة (خط القطاعات العشرة) الشهر الماضي، ومن خلالها بدا أن الصين توسع مطالبها بالسيادة في المياه المتنازع عليها.
وقال أنور إبراهيم: "لي كان واضحا وقاطعا في أن الصين ستواصل التفاوض ولن تمارس أي فعل من شأنه أن يفجر أو يسبب خلافا مع زملائنا وأصدقائنا في المنطقة.. كان ذلك مطمئنا للغاية".
وأضاف أن ماليزيا لا تزال تشعر بالقلق من تصعيد التوترات مع سعي الصين إلى تأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان، وأن الجانبين بحاجة إلى تجنب "الاستفزازات غير الضرورية" التي يمكن أن تؤثر على المنطقة.