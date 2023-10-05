زيلينسكي لأوروبا: روسيا ستهاجم الآخرين إذا خسرت أوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذيرًا إلى زعماء أوروبيين، اليوم الخميس، من أن روسيا بوسعها إعادة بناء قدراتها العسكرية ومهاجمة دول أخرى في غضون 5 أعوام، إذا ترددت القارة الأوروبية في دعم كييف.

وقال زيلينسكي خلال حضوره قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا، إنه واثق من استمرار المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية رغم "العواصف السياسية" في واشنطن وغيرها.

ووصف زيلينسكي في خطاب كيف أن أطفال أوكرانيا في مدينة خاركيف، شرق البلاد، يتعلمون عن بعد، أو يحضرون صفوفهم الدراسية في محطات قطارات الأنفاق بسبب الغارات الجوية.

وذكر أمام الاجتماع المنعقد في مدينة غرناطة، التي تبعد نحو 4000 كم إلى الغرب من خاركيف أنه "حتى تكون هناك منظومة دفاع جوي كاملة الفعالية، لا يمكن للأطفال الذهاب إلى المدارس".

وكان مسؤولون أوكرانيون قد قالوا إن هجومًا روسيًا على قرية في منطقة خاركيف، اليوم الخميس، أسفر عما لا يقل عن 51 قتيلًا، من بينهم طفل عمره 6 أعوام، في حدث يبرز أهوال الحرب.

وأكد زيلينسكي أنه من خلال توفير معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، يمكن للدول الأوروبية أن تساعد في ضمان أن أي "طائرة مسيّرة أو دبابة أو أي سلاح روسي آخر لن يضرب أحدًا آخر في أوروبا".

وأضاف: "لا بد ألا نسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعزعة استقرار أي جزء آخر في العالم، أو لدى شركائنا، بهدف إضعاف قوة أوروبا".

وأردف: "وجود روسيا، سواء بجيشها أو وكلائها في أرض أي دولة أخرى يمثل تهديدًا لنا جميعًا.. لا بد أن نعمل معًا على طرد روسيا من أرض الدول الأخرى".

وعقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تأسست المجموعة الدولية الأوروبية، العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين أكثر من 40 دولة من النرويج إلى مولدوفا.