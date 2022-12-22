مقتل مسؤول موال لروسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية

قُتل رئيس بلدية أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون (جنوب) في هجوم بقنبلة، اليوم الخميس، وفق ما أفادت إدارة المنطقة التي استعادت كييف السيطرة عليها جزئيًا في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضحت الإدارة التابعة لروسيا، في بيان على تلغرام، أن أندريه شتيبا، رئيس بلدية ليوبيميفكا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر تحت سيطرة الجيش الروسي، "قُتل في انفجار سيارة دبّره إرهابيون أوكرانيون".