إسرائيل تعين نائبا عاما متطرفا

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية أن اللجنة المكلفة بتعيين النائب العام في إسرائيل والتي يرأسها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اختارت شاي نيستان لشغل منصب "المدعي العام الحادي عشر لدولة إسرائيل".
وجاء قرار تعيين شاي نائبا عاما لدولة إسرائيل تنفيذا لتوصية أصدرتها وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني، علما أنه عمل على تبرير استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية بالإضافة إلى دفاعه عن جيش الاحتلال الإسرائيلي في قضية إطلاق النار على شاب فلسطيني بعد أن قيده الجنود في قرية نعلين غرب رام الله قبل عدة أعوام.
ويشغل شاي منصب المدعي العسكري وهو معرف بتطرفه وينتمي لاحزاب اليمين .