إسرائيل تعين نائبا عاما متطرفا

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النائب العام الجديد شاي نيستان عمل على تبرير استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية بالإضافة إلى دفاعه عن جيش الاحتلال الإسرائيلي في قضية إطلاق النار على شاب فلسطيني بعد أن قيده الجنود في قرية نعلين غرب رام الله قبل عدة أعوام.