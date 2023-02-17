أفغانستان.. مقتل حاكم منطقة "سيوري" بولاية زابل

وبحسب المصادر، وقع الحادث في حوالي الساعة 9:00 صباح أمس الخميس على الطريق السريع بين زابل وكابول عندما كان مولفي خان محمد متوجهاً إلى مقاطعة قندهار.

وقالت المصادر، إن "اللغم زرعه مجهولون على الطريق، وأسفر عن إصابة سائق السيارة التي كانت تقل مولوي خان محمد، بجروح وحالته الصحية حرجة".

وأضافت المصادر أنه تم نقل جثة حاكم منطقة سيوري خان محمد والمصاب إلى مستشفى مقاطعة زابل.

ولم يعلن أي شخص أو مجموعة مسؤوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.