أفغانستان.. مقتل حاكم منطقة "سيوري" بولاية زابل
أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الجمعة، بمقتل حاكم منطقة "سيوري" التابعة لولاية زابل الواقعة جنوب البلاد؛ إثر انفجار لغم على جانب الطريق.
وقالت صحيفة "اطلاعات" الأفغانية نقلاً عن مصادر محلية في ولاية زابل، إن "مولوي خان محمد، حاكم منطقة سيوري بولاية زابل، قتل في انفجار لغم على جانب الطريق".
وبحسب المصادر، وقع الحادث في حوالي الساعة 9:00 صباح أمس الخميس على الطريق السريع بين زابل وكابول عندما كان مولفي خان محمد متوجهاً إلى مقاطعة قندهار.
وقالت المصادر، إن "اللغم زرعه مجهولون على الطريق، وأسفر عن إصابة سائق السيارة التي كانت تقل مولوي خان محمد، بجروح وحالته الصحية حرجة".
وأضافت المصادر أنه تم نقل جثة حاكم منطقة سيوري خان محمد والمصاب إلى مستشفى مقاطعة زابل.
ولم يعلن أي شخص أو مجموعة مسؤوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.
اعتقال شخص متهم بقتل نائبة أفغانية
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في كابول، خالد زردان، إن مرسال نبي زاده، عضو مجلس النواب السابق، وحارسها الشخصي قتلا على يد أحد حراسها الشخصيين.
وأضاف زردان أن قوات شرطة طالبان تمكنت من اعتقال شخص يدعى ماليار، بتهمة اغتيال النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني مرسال نبي زاده، مبيناً إن ماليار اعترف بجريمته وهو أحد حراس النائبة السابقة.
وفي 14 من يناير/كانون الثاني الماضي، جرى العثور على جثة مرسال نبي زاده في منزلها في كابول جراء هجوم مسلح استهدفها.
اعتقال قائدين سابقين في الجيش الأفغاني
وقالت مصادر، إن حركة طالبان اعتقلت القائدين السابقين بالجيش الأفغاني، برويز وفريد سيدخيلي، وهما من سكان ولاية باروان في مدينة كابول.
وأضافت المصادر، أن قوات طالبان أوقفت في البداية سيارة القائدين السابقين عند نقطة تفتيش في منطقة خيرخان بكابول ثم أطلقت النار على برويز سيدخيلي وأصابته.