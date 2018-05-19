انشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى “الجنوبية‎”

قال مصدر حكومي إن اثنين من كوريا الشمالية انشقا، وفرّا إلى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، وعثر عليهما في البحر الأصفر، وفق ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن جيش كوريا الجنوبية رصد الاثنين في قارب قرب الحدود البحرية بين الكوريتين، وأن أحدهما ضابط بالجيش وأنهما أظهرا استعدادهما للانشقاق.

ولم يتسنَ الاتصال بوزارة الوحدة لطلب التعقيب.

وجاء الانشقاق بعد أن رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحافيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، ما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونغ يانغ بالحد من التوترات في المنطقة.