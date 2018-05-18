ترامب: عندما تعمل الأمم المتحدة على حل الصراعات لا يبقى الكثير لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عندما تعمل الأمم المتحدة أكثر على حل الصراعات في العالم، لا يبقى للولايات المتحدة ما تفعله.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أفاد فيها بأنه استقبل أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في البيت الأبيض.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الأمريكيين والأمميين، أبرزهم سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.

وأضاف ترامب: “اجتمعت للتو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي يعمل بجد من أجل جعل الأمم المتحدة عظيمة مرة أخرى”.

وأورد أنه “عندما تعمل الأمم المتحدة أكثر على حل الصراعات حول العالم، فهذا يعني أنه لا يبقى الكثير للولايات المتحدة أن تفعله، وأننا نوفر المال”، دون مزيد من التفاصيل.

وأثنى ترامب على عمل سفيرته في الأمم المتحدة، بالقول: “نيكي هيلي، تقوم بعمل رائع”.

ويعد هذا أول استقبال يخصصه ترامب للأمين العام للأمم المتحدة منذ تولي غوتيريس لهذا المنصب، في يناير/كانون الثاني 2017.