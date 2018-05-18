كوريا الشمالية “تمتنع” عن استقبال صحفيين من الجارة الجنوبية

قالت كوريا الجنوبية ،اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية رفضت الموافقة على قائمة من الصحفيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونغ يانغ بالحد من التوترات.

ودعت كوريا الشمالية عددًا محدودًا من الصحفيين من كوريا الجنوبية ودول أخرى؛ ليشهدوا ما قالت إنه سيكون إغلاقًا لموقع لتجارب الأسلحة النووية الوحيد لديها، والواقع في بونغي ري، الأسبوع المقبل.

ويعتبر عرض بيونغ يانغ إغلاق موقع التجارب تنازلًا كبيرًا خلال شهور شهدت تخفيفًا للتوتر بينها وبين كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

لكن يبدو أن التقدم قد توقف في الأيام القليلة الماضية، مع الشكوك التي أثارتها كوريا الشمالية بشأن قمة غير مسبوقة يفترض أن تعقد في سنغافورة يوم 12 حزيران/يونيو المقبل، بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع وقفها المحادثات مع الجنوب.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، المسؤولة عن التعامل مع الشمال، اليوم الجمعة، إن بيونغ يانغ “امتنعت عن قبول” قائمة الصحفيين التي قدمتها سول لحضور تفكيك موقع التجارب.

ولم تعلن الوزارة مزيدًا من التفاصيل، لكن قرار بيونغ يانغ سيثير شكوكًا على الأغلب بشأن خطتها الخاصة بموقع التجارب.

ترامب يسترضي كيم

وسعى ترامب، أمس الخميس، لاسترضاء كوريا الشمالية بعد تهديدها بإلغاء قمة حزيران/يونيو المقبل، وقال إن سلامة كيم ستكون مكفولة في أي اتفاق، وإن كوريا الشمالية لن تواجه مصيرًا كمصير ليبيا بعد رحيل زعيمها معمر القذافي، إلا إذا تعذر إبرام ذلك الاتفاق.

وقالت بيونغ يانغ، يوم الأربعاء، إنها قد تنسحب من قمة سنغافورة إذا استمرت واشنطن في مطالبتها بالتخلي من جانب واحد عن ترسانتها النووية التي طورتها متحدية قرارات مجلس الأمن الدولي، لمواجهة ما تعتبره عدائية من جانب الولايات المتحدة.

واتهم كبير مفاوضي كوريا الشمالية، أمس الخميس، كوريا الجنوبية بالجهل وعدم الكفاءة، وأدان التدريبات الجوية المشتركة بين واشنطن وسول، وهدد بوقف كل المحادثات مع الجنوب.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إن القمة مع كيم لا تزال مزمعة على حد علمه، لكن الزعيم الكوري الشمالي ربما تأثر ببكين.

لكنه شدد أيضًا على ضرورة أن تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية، وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فقد “تهلك” كوريا الشمالية مثل ليبيا أو العراق.