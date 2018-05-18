إطلاق نار على رجل داخل مجمع مملوك لترامب في فلوريدا

قالت الشرطة الأمريكية إنها أطلقت النار على شخص في منتجع ترامب دورال الوطني للجولف في ميامي الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الجمعة.

وقالت إدارة شرطة ميامي على “تويتر” إن الرجل الذي لم تذكر هويته نقل إلى مستشفى محلي وإن حالته غير معروفة.

وأضافت أن رجال الأمن تحركوا إثر تلقي اتصال هاتفي بشأن إطلاق أعيرة نارية وأنهم أطلقوا النار على رجل هناك.

وقالت إدارة شرطة ميامي إن هيئة إنفاذ القانون في فلوريدا تحقق في ملابسات إطلاق النار.

ويستضيف المنتجع الذي تبلغ مساحته نحو 800 فدان على مشارف ميامي أربعة ملاعب جولف بينها ملعب ذا بلو مونستر الذي تقام فيه بطولات الجولة الأمريكية للاعبين المحترفين كل عام. واشترى ترامب المنتجع بمبلغ 150 مليون دولار في عام 2012.