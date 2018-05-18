أمريكا تعتزم تشكيل “تحالف دولي” ضد النظام الإيراني

المصدر: أ ف ب

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى بناء “تحالف دولي” ضد النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

ويأتي ذلك بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، في خطوة أثارت غضب العديد من حلفاء واشنطن.

وسيوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تفاصيل فكرة “التحالف الدولي” الإثنين المقبل في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في نهاية نيسان/ أبريل، وسيتحدث في شكل خاص عن إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت لصحافيين في واشنطن: “ستعمل الولايات المتحدة بجد لبناء تحالف”.

وأضافت: “سنجمع بلدانًا كثيرة من حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الايراني من خلال منظور أكثر واقعية، ليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل أنشطته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديدًا للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع”.

وتابعت: “هذا ليس ائتلافًا معاديًا لإيران. نحن نميز بوضوح بين الشعب الإيراني والنظام الايراني؟، موضحة أن “الأمر يتعلق بالنظام الإيراني وبأفعاله السيئة”.

وأعطت ناورت مثال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي أطلق في عام 2014 ويضم حاليًا 75 دولة أو مؤسسة. وهذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة يتدخل عسكريًا لمحاربة التنظيم الذي هُزم تقريبًا على الأرض.

ولم تحدد ناورت ما إذا كان الائتلاف المستقبلي ضد النظام الإيراني سيكون له أيضًا شق عسكري.

وقالت إن وزارة الخارجية استقبلت زهاء 200 سفير أجنبي الإثنين لكي تشرح لهم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران ومناقشة الخطوات المقبلة.

وردًا على سؤال في شأن استعداد الأوروبيين للمشاركة في هذا التحالف الجديد على الرغم من “خيبة أملهم” حيال سياسة واشنطن، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن “العديد من شركاء الولايات المتحدة يتفهمون تمامًا المخاوف الأمريكية ولا يغضون النظر عن الموقف الإيراني”.