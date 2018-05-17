الأمم المتحدة تعلق برنامجًا لمساعدة اللاجئين في السودان بسبب الفساد‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس أنها علّقت مؤقتًا برنامجها لإعادة إسكان لاجئين في السودان، نتيجة اتهامات بالفساد.

وقالت المفوضية” إنها فتحت تحقيقين في شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين بشأن هذه الاتهامات”.

وقال ممثل المفوضية في السودان نوريكو يوشيدا في بيان “نحن أمام ادعاءات قائمة على معلومات مصدرها لاجئون” مضيفًا “في حال تأكدت هذه التصرفات السيئة فإن الأشخاص المسؤولين عنها سيتحمّلون تبعاتها الخطيرة”.

وكانت المفوضية العليا للاجئين قد أطلقت نداء دوليًا لجمع أكثر من 250 مليون دولار عام 2018 لتمويل عملياتها في السودان الذي يستقبل 1،2 مليون لاجىء غالبيتهم من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا.

وقال بابا بالوش المتحدث باسم المفوضية في جنيف إنها “أعادت إسكان نحو 600 لاجئ في إطار برنامجها للعام 2017”.

ومبدأ إعادة إسكان اللاجئين في بلد ثالث هو حل يستهدف اللاجئين الأكثر ضعفًا وهشاشة العاجزين عن العودة إلى بلدانهم وعن الاندماج في البلد الذي لجأوا إليه.