ترامب يتعهد بتوفير “حماية قوية” لزعيم كوريا الشمالية

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتوفير “حماية قوية” لزعيم كوريا الشمالية كيم أونغ جونغ، في حال وافق الأخير على نزع السلاح النووي.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية عن ترامب قوله: “إذا عمل زعيم كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي، سيحصل على حماية قد تكون قوية جدًا”.

وأضاف أنّ “كوريا الشمالية قالت إنها تحتاج إلى امتلاك أسلحتها النووية للحفاظ على أمنها”؛ وهو ما ضمن ترامب توفيره لزعيم كوريا الشمالية في حال قام فعليًا بنزع السلاح النووي.

من جهتها، أعلنت بيونغ يانغ، السبت الماضي، عن البدء بـ”إجراءات تقنية” لتفكيك موقع تجاربها النووية خلال الفترة بين 23 و25 مايو/ أيار الجاري.

غير أنّ بيونغ يانغ، هددت الثلاثاء، بإلغاء القمة بين الزعيمين الأمريكي، والكوري الشمالي؛ بسبب المناورات التي وصفتها بـ”المستفزة” بين سيول وواشنطن في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية، وترامب في 12 يونيو المقبل، بسنغافورة.

والجمعة الماضي، بدأت مناورات عسكرية مشتركة، تستمر لأسبوعين بين الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، شاركت فيها نحو 100 طائرة حربية.