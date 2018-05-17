الشرطة البلجيكية تعثر على جثة طفل داخل شاحنة تقل مهاجرين

عثرت الشرطة البلجيكية، اليوم الخميس، على جثة طفل داخل شاحنة، تقل مهاجرين غير شرعيين، وسط البلاد.

وقالت صحيفة “لو سوار” المحلية الناطقة بالفرنسية، إن شاحنة تطاردها الشرطة، اضطرت للتوقف بعد ارتطامها بسيارة أخرى، في مدينة “نامور”.

وأوضحت أن الشرطة بدأت المطاردة بعد اشتباهها في حمولة الشاحنة، وقد تبين بالفعل أنها تقل 30 مهاجرًا غير شرعي، وجثة طفل في الثالثة من عمره.

وأعلنت السلطات تشريح الجثة للتأكد من سبب وفاة الطفل.

وتجري الشرطة البلجيكية، بشكل مكثف، عمليات ضبط المهاجرين، وخصوصاً قرب العاصمة بروكسل.