بالفيديو.. انفجارات “مرعبة” في بلدة الكلاشنكوف الروسية

أسفر انفجار ضخم بمخزن للذخائر في مقاطعة مالوبورجينسكي وسط روسيا، عن حالة من الذعر انتابت سكان المنطقة المحيطين بالمخزن، كما تم إجلاء أكثر من ألفي شخص يقطنون بالقرب من المخزن.

ووقع الانفجار نتيجة امتداد نيران حريق حشائش كبير في المنطقة القريبة من المخزن الواقع في بلدة بوغاتشيوفو، والتي تشتهر بصناعة رشاشات الكلاشينكوف، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

واستخدمت السلطات أكثر من 400 عنصر من رجال الدفاع المدني، وخبراء المتفجرات، للموقع، كما شاركت طائرات مروحية في إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.

كما أجّلت السلطات أكثر من ألفي شخص يقطنون بالقرب من مخزن السلاح الذي كان يحوي ذخائر وقذائف.

وقال شاهد عيان في وصفه للمشهد:” لقد ذُعرنا، وهممنا بالهرب من المنطقة القريبة من المخزن.. والانفجارات كانت قوية، وفقدنا السمع لفترة، كما انتشر الدخان في كل مكان”.