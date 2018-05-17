مقتل أحد أخطر المطلوبين المتشددين في باكستان

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الباكستاني قتل “مسلح إسلامي” مطلوب لقتلة أكثر من مئة شخص، الخميس، في اشتباك مع قوات الأمن في جنوب غرب البلاد.

وأفاد الجيش، في بيان، بأن القوات الباكستانية قتلت سلمان بديني خلال عملية دهم نفذتها في قرية كيلي الماس قرب كويتا مركز ولاية بلوشستان، بعد تبلغها معلومات بأن انتحاريين كانوا يختبئون هناك.

وكان هذا القيادي المحلي في جماعة عسكر جنقوي المعادية للشيعة في هذا البلد، مطلوبًا لضلوعه في قتل أكثر من مئة شخص بينهم شرطيون وأفراد من أقلية الهزارة الشيعية، وكان مصنفًا “هدفًا قيمًا”.

وقتل -أيضًا- خلال العملية مسلحان إسلاميان آخران هما انتحاريان بحسب الجيش، إضافة إلى ضابط في مخابرات الجيش، فيما أصيب أربعة جنود اثنان منهم جروحهما بالغة.

وتعتبر جماعة عسكر جنقوي السنية من أعنف المجموعات المسلحة في البلد، وتبنت في السنوات الأخيرة بضع هجمات كبرى ضد الشيعة.

وينشط بضع مجموعات مسلحة إسلامية في بلوشستان بينها حركة طالبان ومجموعات محلية تابعة لتنظيم داعش.

وقتل أكثر من 1500 شخص من طائفة الهزارة في هذه المحافظة خلال السنوات الماضية بحسب زعيم حزب الهزارة الديمقراطي عبد الخالق هزارة.

كذلك واجهت باكستان لأكثر من عقد حركة تمرد انفصالية، وأسفرت المعارك عن مقتل مئات الجنود والمتمردين.