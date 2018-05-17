بالصور والفيديو.. قتيلان وجرحى في اشتباكات بين الأمن الإيراني ومحتجين

قُتل شخصان على الأقل وجرح آخرون، ليلة الخميس، إثر إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على متظاهرين في مدينة “كازرون”، حسب ما أفاد موقع “إيران برس نيوز” ومصاىر من المعارضة الإيرانية.

وانطلقت المظاهرات العارمة في شارع “انقلاب” وسط مدينة كازرون وبعد أن حاول الأمن مهاجمة المتظاهرين ومنعهم من التظاهر، هاجموا مركزًا لقوى الأمن في الدوار المسمى بـ”مؤسسة الشهيد” في كازرون وأضرموا النار فيه.

لكن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح آخرين.

وهتف المتظاهرون بشعارات نثل “الموت للديكتاتور، والموت لروحاني، وروحاني كفاك خداعنا”، إضافة إلى شعارات أخرى تطالب بإسقاط النظام في إيران.

ونشر موقع تابع للمعارضة الإيرانية صورًا لعدد من الجرحى وجثماني شخصين قيل إنهما قتلا بالرصاص خلال الاحتجاجات.

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