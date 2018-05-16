إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال التركي في تل أبيب

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، استدعاءها للقائم بالأعمال التركي المؤقت في السفارة التركية بتل أبيب، أوميت دنيز.

وأعربت الخارجية الإسرائيلية، في بيانها، عن “عدم الارتياح من المعاملة التي تعرض لها السفير الإسرائيلي في أنقرة، إيتان نائيه، عند مغادرته الأراضي التركية”.

وأعلنت الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى أنقرة، إيتان نائيه، وأبلغته أنّ “عودته إلى بلاده لفترة ستكون أمرًا مناسبًا”، على خلفية أحداث غزة.

وصباح اليوم، توجه السفير الإسرائيلي نائيه إلى مدينة إسطنبول، قادمًا من العاصمة أنقرة، وعند مغادرته الأراضي التركية لم يستخدم القسم المخصص للشخصيات الهامة في مطار أتاتورك، بل اصطف في طابور المسافرين المغادرين خارج البلاد الذي يخضع لتفتيش روتيني.

وطلبت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق اليوم، من القنصل الإسرائيلي لدى إسطنبول يوسف ليفي سفاري، مغادرة البلاد لفترة.

وذكرت مصادر دبلوماسية أنّ طلب الخارجية هذا جاء على خلفية التطورات التي أعقبت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وارتكبت إسرائيل مجزرتها على حدود غزة حينما كان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

وأمس الأول الإثنين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا، وجرح 3188 آخرين، وفق إحصائيات رسمية.