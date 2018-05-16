وزير إيراني يشيد برفض الشعب حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي

أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، الأربعاء، بما أسماه بـ “جهود الشعب في مواجهة قرار السلطات القضائية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تطبيق تلغرام”.

وقال في تصريح للصحفيين عقب جلسة للحكومة:”شعبنا يواجه ويقاوم قرار السلطات القضائية بحجب التطبيقات الاجتماعية، وفي مقدمتها تلغرام”، نافيًا في الوقت ذاته وجود نية لدى وزارة الاتصالات بحجب مواقع تجاوز الحظر التي تستخدم بشكل واسع في إيران (VPN).

واعتبر جهرمي أنه “ليس من السهولة تطبيق قرار السلطات القضائية في حجب برامج تجاوز الحظر؛ بسبب قلة الإمكانيات الفنية والبرمجية، بالإضافة إلى تعدد هذه البرامج التي يستخدمها الإيرانيون بكثرة”.

وكان الوزير الإيراني كشف الأسبوع الماضي، أن هناك 44 مليون إيراني يستخدمون تطبيق “تلغرام” رغم حظره من قبل السلطات مطلع آيار/ مايو الجاري، مضيفًا أن “مليون شخص قاموا بمسح تطبيق تلغرام من هواتفهم”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اعتبر الجمعة الماضي، قرار السلطات القضائية، بحجب “تلغرام” بأنه يتعارض مع الديمقراطية وتوجهات حكومته، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتناسب مع رؤية كبار المسؤولين في النظام” في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

ويحظى تطبيق “تلغرام” للرسائل النصية، بشعبية كبيرة في إيران، ولكنه أثار حفيظة السلطات منذ الاحتجاجات التي اندلعت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم السلطات الإيرانية تطبيق “تلغرام” بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة تصفها بالعنف وبأنها مسلحة.