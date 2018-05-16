رئيس المجلس الأوروبي يسخر من ترامب

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب “خلص أوروبا من كل الأوهام” بالنزاع التجاري والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وشدد توسك على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون موحدًا لمواجهة “ظاهرة جديدة” وهي “الإصرار القائم على النزوات للإدارة الأمريكية”.

وتابع توسك في مؤتمر صحفي: “بالنظر إلى القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس ترامب، يمكن لشخص ما أن يعتقد أنه مع وجود أصدقاء مثل هذا، فنحن بحاجة إلى أعداء”.

وأضاف: “لكن بكل صراحة، يجب أن تكون أوروبا ممتنة للرئيس ترامب؛ لأن بفضله قد تخلصنا من كل الأوهام”.

وقال: “لقد جعلنا ندرك أنه إذا كنت بحاجة إلى يد للمساعدة ستجد واحدة في نهاية ذراعك”.