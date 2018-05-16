روحاني: طهران لن تستسلم للضغوط الأمريكية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن “إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية”، بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

ونسبت وكالة الطلبة للأنباء إلى روحاني قوله “يعتقدون أنهم يستطيعون أن يحملوا الأمة الإيرانية على الاستسلام بالضغط على إيران بالعقوبات بل وبالتهديد بالحرب… الأمة الإيرانية ستقاوم المخططات الأمريكية”.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس، على محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، وعلى بنك البلاد الإسلامي الذي مقره العراق لتحويلهما ملايين الدولارات للحرس الثوري، بأنها “نتيجة فشل واشنطن في الاتفاق النووي ومحاولة لتغطية فشلها”.

وقال قاسمي في تصريحات صحافية، ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة “إننا نعتبر هذه السياسة المضللة جزءًا من استمرار السلوك العدواني لحكومة الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، التي طالما كانت واستمرت بطرق مختلفة”.

ووصف قاسمي السياسات الأمريكية ضد طهران بـ”الخبيثة”، زاعمًا أن إيران أعدت برنامجًا أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الإجراءات الأمريكية المعادية.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني، أن “العقوبات الأمريكية تأتي بسبب حجم الانتقادات التي تعرضت لها واشنطن من دول العالم بسبب انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي من دون مبرر”.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال أمس الثلاثاء، إن ولي الله سيف سيف حول سرًا ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري الإيراني من خلال بنك البلاد الإسلامي في العراق “لإثراء وتعزيز أجندة حزب الله اللبناني التي تتسم بالعنف والتطرف”.

وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات تستهدف كذلك محمد قصير المسؤول بحزب الله.

وتصنف الولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على أنها جماعة إرهابية.