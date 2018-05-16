وكالة: كوريا الشمالية تقول إنها قد تعيد النظر في عقد قمة مع أمريكا

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، أن بيونجيانج قالت إنها قد تعيد النظر في عقد قمة مع الولايات المتحدة إذا ظلت واشنطن مصرة من جانب واحد على أن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أيضًا، نقلًا عن النائب الأول لوزير الشؤون الخارجية كيم كاي جوان، إن مصير القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وكذلك العلاقات الثنائية “سيكون واضحًا”، إذا تحدثت واشنطن عن نزع سلاح الشمال النووي على غرار ما حدث مع ليبيا.

وأضاف البيان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيظل “رئيسًا فاشلًا” إذا سار على نهج أسلافه.