اجتماع موسع في واشنطن لبحث الخطوة الأمريكية المقبلة حيال إيران

عقدت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعا كبيرا في واشنطن الثلاثاء، جمع سفراء 200 دولة لمناقشة السياسة التي ستنتهجها الولايات المتحدة مع إيران بعد الخروج من الاتفاق النووي.

ويأتي الاجتماع قبيل إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن السياسة التي ستنتهجها واشنطن حيال طهران في فترة ما بعد الخروج من الاتفاق النووي الإيراني.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي شارك به مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية، بحث تشكيل تحالف دولي للتحقيق في نشاطات إيران ليس النووية فقط، بل أنشطتها العسكرية الأخرى لا سيما برنامج الصواريخ البالستية والهجمات الإرهابية وتدخلاتها بدول المنطقة.