البيت الأبيض يعدّ ردًا على تهديد كوريا الشمالية بإلغاء قمة “كيم-ترامب”

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس، دونالد ترامب، اطّلع على تهديد كوريا الشمالية بإلغاء القمة المرتقبة له مع زعيمها كيم جون أون، وأن البيت الابيض يعد رداً على ذلك.

وهددت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بإلغاء القمة التاريخية المرتقبة في يونيو/حزيران المقبل بين الزعيمين الأمريكي، والكوري الشمالي؛ بسبب المناورات العسكرية “المستفزة” بين سيول وواشنطن.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الأمريكية، عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض، قوله إنه تم إطلاع ترامب، على تهديدات كوريا الشمالية بالانسحاب من القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، وأن البيت الأبيض يعد ردا على هذه التهديدات.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك اجتماعات جارية في الوقت الحالي بين مسؤولي البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع للتباحث بشأن هذا الموضوع.

وذكر المسؤول ذاته، أن البيت الأبيض، تفاجأ بشأن التقارير الصادرة حول هذه التهديدات.

أما المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، فقد علقت بحذر شديد على هذه التهديدات، وقالت إن “واشنطن لم تتوصل لأية معلومات بشأن تهديد كوريا الشمالية بالانسحاب من القمة”.

وقالت ناورت في مؤتمر صحفي الثلاثاء، “لقد ظهرت هذه الأخبار للتو، نحتاج إلى التحقق منها للحصول على معلومات إضافية، لكننا نمضي قُدمًا في التخطيط للقاء المرتقب الشهر المقبل”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن “المناورات التي نقوم بها ليست مستفزة، وقد قمنا بها لسنوات طويلة مع حلفائنا”.

وأضافت “رأينا عددا من المؤشرات الإيجابية من كوريا الشمالية، منها إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين لديها”، مضيفة “هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، ونريد أن يستمر العمل”.

وبدأت الجمعة الماضي مناورات عسكرية مشتركة تستمر لأسبوعين بين الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، شاركت فيها نحو 100 طائرة حربية.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد نقلت عن نظيرتها الشمالية أن بيونغ يانغ ألغت ردًا على ذلك، اجتماعًا رفيع المستوى كان مقررًا الأربعاء مع الجارة الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية، ترامب في 12 يونيو المقبل، بسنغافورة، وفق ما أعلن الأخيرة في تغريدة الخميس الماضي.