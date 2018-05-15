كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة “كيم-ترامب” بسبب مناورات أمريكية مع سيول

المصدر: أ ف ب

هددت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، بالغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة، بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وذكرت يونهاب، نقلًا عن الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ ألغت أيضًا مباحثات رفيعة المستوى مع سيول، بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية “ماكس ثاندر”.

أمريكا ترد

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها مستمرة في خططها الخاصة بالقمة المزمعة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الشهر المقبل على الرغم من ورود أنباء عن تعليق بيونغيانغ المحادثات مع سيول بسبب مناورات عسكرية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في إفادة بعد قليل من الإعلان الكوري الشمالي: “كيم جونغ أون سبق أن قال إنه يتفهم حاجة الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (الجنوبية) للتدريبات المشتركة والمنفعة التي ستعود عليهما منها”.

وأضافت: “سنواصل المضي قدمًا والتخطط للاجتماع بين الرئيس ترامب وكيم جونغ أون”.