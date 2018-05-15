عباس يستدعي ممثل فلسطين لدى واشنطن

أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس استدعى ممثل المنظمة لدى واشنطن.

وقال عريقات”إن عباس استدعى حسام زملط، الذي يعد بمثابة سفير البلاد لدى الولايات المتحدة، وأن الأخير سيغادر خلال ساعتين”.

ويأتي ذلك عقب نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، يوم الاثنين، وسط قمع إسرائيلي لاحتجاجات فلسطينية سلمية في قطاع غزة، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

وكانت تركيا استدعت سفيرها لدى واشنطن، يوم الاثنين، احتجاجًا على تلك الأحداث.

يشار أن الإدارة الأمريكية هددت منظمة التحرير الفلسطينية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بإغلاق مكتبها في واشنطن؛ “حال لم تشارك في مفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل”.

وتشهد العلاقات بين الجانبين توترًا شديدًا، منذ تولّي دونالد ترامب مقاليد الحكم في واشنطن مطلع العام الماضي، إذ يُتهم بالتحيز لإسرائيل، بشكل غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية.