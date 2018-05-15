ظريف يصف المحادثات مع الدول الأوروبية بأنّها بداية جيدة

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، المحادثات بين إيران والدول الأوروبية بأنّها “بداية جيدة” فيما يتعلق بكيفية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، لكنه قال إنّ “هناك الكثير الذي يتوقف على ما سيتم في الأسابيع القليلة القادمة”.

وقال ظريف بعد اجتماع دام 90 دقيقة مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “نحن على المسار الصحيح… سيتوقف الكثير على ما يمكننا فعله في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن “على الدول الأوروبية تقديم ضمانات لإيران بحصولها على مزايا اقتصادية من الاتفاق النووي المبرم عام 2015″، محذرًا من أنه “لا يوجد وقت كثير أمام تلك القوى لتقديم تلك الضمانات”.

وقال ظريف لدى وصوله إلى بروكسل قبيل اجتماع مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني في بروكسل: “لقد بدأنا عملية مكثفة، ويجب الحفاظ على المزايا الاقتصادية لإيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق الإيراني)”.

وأضاف، “يجب تقديم ضمانات لإيران بالحصول على مزايا خطة العمل الشاملة المشتركة، سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان بوسع الأطراف المتبقية في الاتفاق تقديم تلك المزايا لإيران”.