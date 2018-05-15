ملك الأردن وأردوغان يدعوان إلى وقف اعتداءات إسرائيل ضد الفلسطينيين

المصدر: ا ف ب

حض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم العربي والإسلامي على تكثيف الجهود لوقف اعتداءات وعنف إسرائيل ضد الفلسطينيين، على ما أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان يوم الثلاثاء.

وبحسب البيان فقد تلقى الملك عبدالله اتصالًا هاتفيًا من أردوغان بحثا خلاله “التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، على إثر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.

وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا “ضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية لحماية حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، ووقف الاعتداءات والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وقد حذّرا من أنّ “نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ستكون له انعكاسات على جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكان قد قتل الجنود الإسرائيليون أمس الإثنين 60 فلسطينيًا على الحدود مع قطاع غزة، خلال احتجاجات ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في يوم هو الأكثر دموية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب صيف العام 2014 في قطاع غزة.

وكان العاهل الأردني قد أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم الإثنين، أنّ “الأردن يرفض ويدين الاعتداءات السافرة، والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة”.

وشدد على “ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لحماية الشعب الفلسطيني”.

وحذر الملك من “تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”، مشيرًا إلى أنّ “القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وكانت القدس الشرقية تتبع الأردن إداريًا، قبل أن تحتلها إسرائيل عام1967 وتضمها بعد ذلك.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.