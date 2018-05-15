كوريا الشمالية تبدى رغبتها في الانضمام إلى الجهود الدولية لحظر التجارب النووية

المصدر: أ ف ب

اعلن سفير كوريا الشمالية لدى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف هان تاي سونغ، أن بلاده تريد “المشاركة في الجهود” لحظر التجارب النووية بشكل كامل.

وقال السفير إن “جمهورية كوريا الشمالية الشعبية الديموقراطية ستشارك في الجهود الدولية من أجل حظر كامل للتجارب النووية”.

وكوريا الشمالية لم توقع حتى الآن معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية، التي تم التفاوض بشأنها في جنيف بين 1994 و1996.

وهذه المعاهدة التي وقعها 183 بلدًا، لن تدخل حيز التنفيذ إلا اذا وقعتها وصادقت عليها ثماني دول تملك التكنولوجيا النووية، هي كوريا الشمالية والصين ومصر والهند وإيران وإسرائيل وباكستان والولايات المتحدة.

ولم يشر السفير الكوري الشمالي في مداخلته إلى المعاهدة، لكنه أكد نيّة بلاده “تطوير العلاقات بين الكوريتين”، و”احتواء التوتر العسكري الحاد” و”إبعاد خطر الحرب من شبه الجزيرة الكورية”.

ونهاية الأسبوع الفائت، وعدت بيونغ يانغ بأن تفكك مع نهاية أيار/مايو موقعها للتجارب النووية قبل قمة مرتقبة مع الولايات المتحدة.

ويلتقي الرئيس دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.