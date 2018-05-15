الجولة المقبلة لمحادثات أستانة حول سوريا تنتقل إلى سوتشي

أعلنت روسيا وتركيا وإيران اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد الجولة المقبلة من محادثاتها بشأن السلام في سوريا في يوليو/تموز في مدينة سوتشي الروسية، وليس في مدينة أستانة عاصمة كازاخستان مثل اجتماعاتها السابقة.

وقالت المعارضة السورية المسلحة إنها ستقاطع المحادثات بسبب استضافة روسيا لها، وعقدت هذه المحادثات الثلاثية، منذ أن بدأت في العام الماضي، في قازاخستان التي لم تتورط في الحرب السورية على عكس روسيا التي تدعم الرئيس بشار الأسد وساعدته على تحويل مجريات الحرب من خلال إرسال قوات روسية.

وجاء إعلان اجتماع يوليو/تموز من أحدث جولة من محادثات أستانة، بشكل مفاجئ، ولم يتضح سبب تغيير مكان المحادثات المقبلة.