إيران: ينبغي أن يعوّض الاتحاد الأوروبي انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تعويض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإلا فإن إيران ستجعل برنامجها النووي يصل إلى مستوى أكثر تقدمًا مما كان عليه قبل الاتفاق.
وتابع صالحي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: “ينبغي أن يعوض الموقعون الأوروبيون انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وأن يضمنوا حقوقنا.. إذا لم يكن بوسعهم فعل هذا فإننا مستعدون لنقل برنامجنا النووي إلى مستوى أقوى مما كان عليه قبل خطة العمل الشاملة المشتركة”.