إيران: ينبغي أن يعوّض الاتحاد الأوروبي انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حذّر من أن طهران ستجعل برنامجها النووي يصل إلى مستوى أكثر تقدمًا مما كان عليه قبل الاتفاق.