روسيا: من الممكن مناقشة مستقبل الاتفاق النووي دون أمريكا

قال سيرغي ريابكوف القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن مناقشة مستقبل الاتفاق النووي مع إيران دون مشاركة الولايات المتحدة.

لكنه أضاف لوكالة “إنترفاكس” أنه “سيكون من المستحيل الحفاظ على الاتفاق النووي دون أن تقدم طهران تنازلات”.

ورأى أن “قرار الولايات المتحدة بشأن إيران كان متسرعًا في ظل المحادثات النووية بشأن شبه الجزيرة الكورية”.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

ويقود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، جولة دولية في محاولة لإنقاذ الاتفاق.

وقال ظريف، إنه عقد اجتماعًا “بناءً” مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، معربًا عن “تفاؤله” من أن الاتفاق يمكن أن يحفظ مصالح إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن ظريف قوله: “كان اجتماعًا جيدًا وبناءً، نحن على المسار الصحيح لضمان الحفاظ على مصالح الدول التي لا تزال موقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، خاصة إيران“.