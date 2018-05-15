تقرير أمريكي: تهديدات إيران بتنصيب رئيس عسكري ابتزاز لأوروبا

سلط تقرير صادر عن “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط”، الضوء على ما اعتبرها “شائعات يتم ترويجها في إيران تفيد بأن احتمال تنصيب رئيس عسكري بدلاً من الرئيس حسن روحاني، ما هي إلا محاولة ابتزاز للدول الأوروبية، لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي”.

وقال المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، إن “الشائعات التي تجاوزت إيران إلى دول أخرى، تزامنت مع جولة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في روسيا والصين وبلجيكا، لبحث مصير الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه”.

وأعرب المعهد في تقريره عن اعتقاده بأن “طهران ما تزال غير متأكدة مما إذا كانت الدول الأوروبية ستلتزم بالاتفاق الموقع عام 2015، بين إيران و6 دول كبرى رغم بقاء روسيا والصين فيه”.

ولفت فاتاناكا إلى أن “إيران تأمل بأن تبقى بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الاتفاق، رغم أن التجارب أثبتت بأن أوروبا عادة ما تعطي الأولية لحلفائها الأمريكيين”، منوهًا إلى أن “هذه الشائعات ليست وهمًا وإنما محاولة متعمدة لابتزاز وتملق الأوروبيين للبقاء في الاتفاق”.