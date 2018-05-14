لاريجاني يحذّر من إسقاط النظام الإيراني بيد ترامب ويعتبر الأوروبيين “مخادعين”

حذّر رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، الإثنين، من محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسقاط النظام.

وقال لاريجاني في اجتماعه مع كبار القضاة في إيران: إن “إدارة ترامب ستواصل جهودها لإسقاط النظام الإيراني، ويجب أن نقف بوجه هذه المساعي”، معتبرًا أن هدف الدول الأوروبية من إبقاء الاتفاق النووي هو “إثارة الانقسام والخلافات داخل الشعب الإيراني”.

ودعا لاريجاني حكومة الرئيس حسن روحاني للحذر مما أسماه “محاولات الخداع الأوروبي ضد إيران”، مستبعدًا الوصول إلى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا من أجل استمرار الاتفاق النووي.

وأضاف رئيس السلطة القضائية أنه “من العقلانية إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي؛ لأنه لا يمكن الوثوق بهذه الدول كما قال المرشد الأعلى علي خامنئي قبل أيام”.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من موسكو، اليوم، إنه بعث رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعتبر الولايات المتحدة منتهكة للقرار 2231 “بشكل دقيق”.

وطالب ظريف في رسالته بأن تواجه الولايات المتحدة عواقب انسحابها وخطواتها، التي “تتناقض بشكل واضح مع ميثاق الأمم المتحدة”، بحسب الوزير الإيراني.