“أردوغان فاشي”.. هتافات رافضة تستقبل الرئيس التركي بلندن (فيديو وصور)

كما كان متوقعًا بدأت، اليوم الإثنين، الاحتجاجات الرافضة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة البريطانية، في شوارع لندن.

وتجمع 15 كرديًا أمام شاتهام هاوس في حي راقٍ من لندن مرددين بمكبر للصوت “أردوغان فاشي” و”أردوغان إرهابي” منددين بالعمليات العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين، وهم يرددون الهتافات، ويرفعون اللافتات الرافضة لزيارة أردوغان.

وثمة تظاهرة أخرى مرتقبة الثلاثاء أمام داونينغ ستريت، عندما يلتقي أردوغان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وهذه المرة للدفاع عن حرية الصحافة في تركيا تلبية لطلب منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين.

Loud protests outside Chatham House as we prepare to host President Erdogan this morning pic.twitter.com/upkEPcmD40 — Jane Kinninmont (@janekinninmont) May 14, 2018

وسيبحث المسؤولان في تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، في حين تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019.

وقال أردوغان، الأحد، “إننا مستعدون للتعاون أكثر مع بريطانيا بعد بريكست في كافة المجالات”.

وبدأ أردوغان أمس الأحد، زيارة رسمية لبريطانيا تستغرق ثلاثة أيام، على خلفية مرحلة ما بعد بريكست ومحاولة البلاد إيجاد شركاء تجاريين جدد.

وتأتي زيارة الرئيس التركي قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في 24 حزيران/يونيو في تركيا.

وأردوغان المهيمن على الساحة السياسية التركية دون منازع منذ 15 عامًا، يريد بسط سلطته عبر هذه الانتخابات التي ستفضي إلى نظام رئاسي يتمتع رئيسه بسلطات موسعة.