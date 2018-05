“أردوغان فاشي”.. هتافات رافضة تستقبل الرئيس التركي بلندن (فيديو وصور)

كما كان متوقعًا بدأت، اليوم الإثنين، الاحتجاجات الرافضة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة البريطانية، في شوارع لندن.

وتجمع 15 كرديًا أمام شاتهام هاوس في حي راقٍ من لندن مرددين بمكبر للصوت “أردوغان فاشي” و”أردوغان إرهابي” منددين بالعمليات العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين، وهم يرددون الهتافات، ويرفعون اللافتات الرافضة لزيارة أردوغان.

وثمة تظاهرة أخرى مرتقبة الثلاثاء أمام داونينغ ستريت، عندما يلتقي أردوغان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وهذه المرة للدفاع عن حرية الصحافة في تركيا تلبية لطلب منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين.

Loud protests outside Chatham House as we prepare to host President Erdogan this morning pic.twitter.com/upkEPcmD40

— Jane Kinninmont (@janekinninmont) May 14, 2018